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Оскорбленный житель Николаевщины отомстил односельчанину, ударив его ножом

27.12.16 14:49Сколько просмотров этой статьи76Сколько комментариев этой статьи0

В Веселиновское отделение Вознесенского отдела полиции ГУ НП в Николаевской области поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним госпитализирован 25-летний местный житель с резаной раной живота.

Пострадавший рассказал правоохранителям, что вечером, находясь в нетрезвом состоянии, он подрался с местным жителем и после этого мало что помнит. Только днем, когда проснулся, почувствовал ухудшение состояния своего здоровья и увидел рану на животе.

Правоохранители установили обстоятельства происшествия, во время которого 25-летнему мужчине были нанесены телесные повреждения, и личность подозреваемого, сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области. 38-летний мужчина не стал отрицать своей вины, объяснив свой поступок давними обидами на потерпевшего. Мол, тот неоднократно бил его, поэтому, когда молодой человек снова его ударил, решил «поставить точку» в издевательствах над собой с помощью кухонного ножа.

Следователями начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Вещественное доказательство - нож, изъят. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении злоумышленника. Продолжаются следственные действия.

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Вторник, 27.12.2016

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