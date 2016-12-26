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Жители Николаевщины снова пополнили карманы аферистов

26.12.16 20:17Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

По фактам неправомерных действий начаты уголовные производства по признакам ч. 3 ст.190 УК Украины «Мошенничество». Устанавливаются виновные лица.

Так, в Новоодесский отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратился 51-летний местный житель, который сообщил, что, заказав на Интернет-сайте ноутбук и договорившись с продавцом по телефону, он передал 3500 гривен на банковский счет, указанный собеседником. А когда заявитель решил еще раз связаться с собеседником, чтобы уточнить отдельные детали получения заказанного, то связь с номером мобильного оператора уже была потеряна.

27-летний житель Корабельного района сообщил правоохранителям, что, заказав два мобильных телефона через всемирную сеть, стал жертвой мошенничества. Заявитель перечислил залог в сумме 5300 гривен, но товар так и не получил.

54-летняя жительница Арбузинского района, пытаясь помочь дочери, также пострадала от действий аферистов. По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный, и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что ее отпрыска задержано за совершение уголовного преступления. Но, по словам незнакомца, есть возможность избежать тюрьмы - для этого только нужно оплатить определенные средства. Напуганная пострадавшая, не догадавшись проверить полученную информацию, перечислила 3000 гривен на указанный телефонным собеседником счет, и только потом позвонила дочери и узнала, что она находится дома и с ней все в порядке.

Следственными отделениями подразделений начаты уголовные производства по признакам ч.3 ст.190 УК Украины «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Устанавливаются личности злоумышленников.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области

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Понедельник, 26.12.2016

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