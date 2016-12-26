Трюк не удался: в Кривом Роге 11-летний мальчик облился бензином и поджег себя

Парень решил повторить трюк интернет-блогера, однако эксперимент завершился неудачей – у подростка обгорело 60% тела

В Кривом Роге 11-летний школьник облил себя бензином, поджег и снял все на видео. Об этом сайту "Сегодня.ua" сообщили в пресс-службе Криворожского городского отдела полиции.

По информации правоохранителей, парень насмотрелся видео интернет-блогера и решил повторить его трюк. Подросток хотел заработать "большие деньги", выложив ролик в сеть.

Парень поджег сам себя на глазах у 11-летнего одноклассника и 15-летнего друга. К эксперименту школьник готовился две недели, однако попытка закончилась неудачей – у подростка обгорело 60% тела. Сейчас парень госпитализирован в городскую больницу № 8.

Теперь его родителям может грозить административная ответственность по ст.184 КоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей".

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.