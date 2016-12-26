Николаевский суд приговорил убийцу проститутки к 10 годам тюрьмы

Центральный районный суд Николаева 7 декабря приговорил к 10 годам тюрьмы 19-летнюю девушку, которая во время драки жестко зарезала проститутку.

Об этом пишет Преступности.Нет со ссылкой на соответствующий приговор суда.

Осужденная родом из Горностаевского района Херсонской области. Днем 14 февраля 2015 года она на неустановленном автомобиле приехала из Херсона в Николаев и намеревалась отправиться в Одессу. При этом девушка была в нетрезвом состоянии. На Очаковском шоссе в Варваровке она встретилась с неизвестной женщиной, которая стала ее материть и оскорблять. Девушка схватила женщину за волосы и ударила стеклянной бутылкой по голове, отчего та упала на землю.

Потом девушка помогла женщине подняться и согласилась провести ее домой. Вскоре между ними снова началась ссора, женщина стала оскорблять девушку и ее семью. В ответ на это обвиняемая толкнула её на землю. Женщина достала нож, но девушка ногой выбила его. После этого обвиняемая схватила нож и нанесла женщине не менее 50 ударов в живот, грудь, лицо, голову. После этого девушка забрала у своей жертвы мобильный телефон и 12 гривен.

Обвиняемая свою вину в убийстве и краже признала. Она пояснила, что в тот день она ждала на остановке транспорт, чтобы доехать до Одессы, и пила пиво. В это время к ней подошла женщина, которая «приняла её за проститутку и начала говорить, что это её место», требуя в нецензурной форме покинуть это место. После этого между девушкой и женщиной произошел вышеописанный конфликт. Обвиняемая на суде заявила, что в содеянном искренне раскаивается.

При назначении наказания суд учел, что девушка ранее не была судима, её возраст и отрицательные характеристики. В приговоре описано, что обвиняемая склонна к вредным привычкам, с ранних лет совершала мелкие кражи, неоднократно убегала из дома и занималась проституцией. В итоге обвиняемая получила 10 лет тюрьмы за убийство и один год за кражу. Путем поглощения менее сурового наказания более суровым осужденной назначили десять лет лишения свободы.