На борту Ту-154 стремительно возникла нештатная ситуация, - СМИ

Сегодня, 26 декабря, источник в оперативном штабе МЧС России по ликвидации последствий катастрофы Ту-154, заявил, что на борту лайнера могла возникнуть нештатная ситуация, которая не оставила времени пилотам для аварийной посадки на воду.

Об этом передает "Интерфакс".

"Предварительно предпосылок, указывающих на возможный взрыв или иное внутреннее воздействие, не обнаружено. Напротив, новые факты говорят о том, что экипаж, судя по всему, осознавал, что самолет ведет себя нештатным образом, и готовил пассажиров к возможным последствиям", - сказал источник.

Он не исключил, что экипаж мог готовиться к аварийной посадке на воду, однако не успел это сделать.

"Экипажу могло не хватить времени для совершения аварийной посадки на воду. Похоже, что нештатная ситуация развивалась стремительно. Однако, по всей видимости, пилотам удалось предупредить пассажиров о возможной аварии", - сказал источник.

ФСБ России ранее сообщила, что основными рабочими версиями крушения являются "попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета".