На Николаевщине патрульные с погоней задержали угнанный в Одессе автомобиль

В поселке Березанка на Николаевщине патрульные полицейские задержали угонщика автомобиля «Daewoo Lanos», похищенного в Одессе.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Во время патрулирования на трассе Николаев – Коблево полицейские заметили автомобиль «Daewoo», у которого не работали внешние световые приборы. Догнав машину в Березанке, патрульные приказали водителю остановиться, но он наоборот ускорился.

«В дальнейшем патрульным удалось заблокировать авто беглеца, но водитель и пассажир выбежали из салона. Инспекторы догнали водителя и задержали его. Им оказался 28-летний местный житель. Во время осмотра автомобиля обнаружили следы незаконного проникновения в машину – повреждение дверей и замка зажигания. Прогнозируемо, у водителя не оказалось свидетельства о регистрации данного транспортного средства», – рассказали в полиции.

В ходе дальнейшей проверки патрульные установили, что автомобиль в этот же день был угнан в Одессе.