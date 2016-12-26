На Николаевщине патрульные с погоней задержали угнанный в Одессе автомобиль
|26.12.16 15:42
|27
|0
В поселке Березанка на Николаевщине патрульные полицейские задержали угонщика автомобиля «Daewoo Lanos», похищенного в Одессе.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.
Во время патрулирования на трассе Николаев – Коблево полицейские заметили автомобиль «Daewoo», у которого не работали внешние световые приборы. Догнав машину в Березанке, патрульные приказали водителю остановиться, но он наоборот ускорился.
«В дальнейшем патрульным удалось заблокировать авто беглеца, но водитель и пассажир выбежали из салона. Инспекторы догнали водителя и задержали его. Им оказался 28-летний местный житель. Во время осмотра автомобиля обнаружили следы незаконного проникновения в машину – повреждение дверей и замка зажигания. Прогнозируемо, у водителя не оказалось свидетельства о регистрации данного транспортного средства», – рассказали в полиции.
В ходе дальнейшей проверки патрульные установили, что автомобиль в этот же день был угнан в Одессе.