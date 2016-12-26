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В США младенец скончался от голода после смерти родителей-наркоманов

26.12.16 11:34Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Пятимесячная девочка в США скончалась от голода после того, как умерли от передозировки ее родители-наркоманы.

Этот трагический инцидент произошел в городе Кернвилль (Пенсильвания). Тела 27-летней девушки, 29-летнего мужчины и малышки были обнаружены в одной из квартир. Эксперты установили, что с момента смерти взрослых прошло 5 дней. Они, как показало вскрытие, скончались от передозировки. Вскрытие показало, что маленькая девочка умерла от обезвоживания и голода.

Как оказалось, соседи не сразу поняли, что молодая пара пребывает в квартире. Они предполагали, что ранее семья покинула город на период каникул.

Сейчас правоохранители устанавливают подробности произошедшего. В полиции отмечают, что у погибшей Саммер Чемберси, а также у ее мужа и раньше были проблемы с наркотиками.

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Понедельник, 26.12.2016

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