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Сутки в АТО: 33 обстрела позиций военны

26.12.16 08:26Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Стороны обвиняют друг друга в провокациях

. В зоне АТО нарушаются Минские соглашения. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook. Всего за минувшие сутки было зафиксировано 33 обстрела.

На мариупольском направлении вчера из 122-мм артиллерии обстреляли Лебединское. Из 82-мм минометов - Широкино, Талаковку и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино и Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На донецком направлении из 120- и 82-мм минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое. Зайцево было обстреляно из стрелкового оружия.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке.

В ДНР же 25 декабря заявляли, что фиксировали 224 случая нарушения режима прекращения огня. По словам представителей ДНР, под обстрелами оказались поселки Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватая, села Коминтерново, Ленинское Саханка, а также поселок Трудовские Петровского района Донецка.

ЛНР данные об обстрелах не публиковала.

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