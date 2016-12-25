В России назвали основную причину падения ТУ-154

Всего рассматривается несколько версий случившегося

Комиссия по расследованию причин крушения Ту-154 Минобороны под Сочи склоняется к версии технической неисправности в качестве основной причины крушения, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Версия технической неисправности вышла на первый план и является на текущий момент приоритетной", – сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что рассматриваются различные версии случившегося, версия теракта практически исключается.

"Маловероятна и версия ошибки пилотов, потому как они имели большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов. Что касается метеоусловий в районе крушения, то они были благоприятными для выполнения полета", – сказал источник.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.