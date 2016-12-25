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Появилась запись последнего разговора с экипажем разбившегося Ту-154 Минобороны РФ (ВИДЕО)

25.12.16 14:03Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Диспетчеры обменивались информацией с экипажем перед вылетом. Никаких нештатных ситуаций не наблюдалось

В сети появилась запись предположительно последнего радиообмена диспетчеров с Ту-154, потерпевшем крушение в Черном море. Самолет вылетал при нормальных погодных условиях. Диспетчеры обменивались информацией с экипажем перед вылетом. Никаких нештатных ситуаций не наблюдалось. Отметим, что подлинность записи не подтверждена.

Напомним, сегодня утром Минобороны РФ сообщило о пропаже с радаров самолета Ту-154. Лайнер вылетел из Сочи и направлялся на авиабазу "Хмеймим" в Сирию.

На борту самолета, принадлежавшего Минобороны, находились 92 человека. Среди них было 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, представители СМИ (телеканалов "Звезда", НТВ и Первого канала), сопровождающие и восемь членов экипажа.

По информации РИА Новости, Ту-154 упал на седьмой минуте полета. Самолет потерпел крушение в пяти километрах от берега Черного моря ближе к Анапе. Обломки разлетелись вдоль побережья на полтора километра, они находятся на глубине 50-100 метров. Военные следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154.

"Установлено, что самолет выполнял плановый полет в Сирию. На его борту находились 83 пассажира и восемь членов экипажа. Через некоторое время после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка, Ту-154 пропал с экрана радара. Поиск места крушения самолета производится поисково-спасательными службами Министерства обороны Российской Федерации и МЧС России", – сообщили в СК.

Отмечается, что сейчас военные следователи изымают документы и допрашивают лиц, готовивших потерпевший крушение Ту-154 Минобороны к вылету в Сирию.

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Воскресенье, 25.12.2016

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