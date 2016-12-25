В Николаеве возле развлекательного центра мужчине сломали челюсть

Так, вечером 22 декабря в полицию поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение с переломом челюсти 28-летнего местного жителя. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По словам потерпевшего, телесные повреждения он получил около 21:00 ч. у торгово-развлекательного комплекса, расположенного по пр. Центральном, 198 от неизвестных лиц.

Правоохранителями проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются лица, причастные к совершению указанного преступления.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.122 УК Украины «Умышленное средней тяжести телесное повреждение», санкция которой предусматривает наказание от исправительных работ до лишения свободы на срок до трех лет.

Полиция обращается к гражданам, которые владеют информацией, полезной для следствия, сообщать в Центральный отдел полиции ГУ НП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, 102.