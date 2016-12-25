Самолёт Минобороны России пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи

По предварительным данным, самолет Минобороны Ту-154 пропал при вылете из Сочи с экранов радаров, на борту находилось около 70 человек, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в экстренных службах

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«Предварительно, самолет Минобороны Ту-154 пропал при вылете из аэропорта Сочи с экранов радаров, на борту находилось около 70 человек», — сказал собеседник агентства.

Минобороны подтверждает исчезновение с радаров самолета Ту-154.

«При выполнении планового перелета с аэродрома в городе Адлер в 5.40 (мск) после взлета пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154», — говорится в сообщении.

На борту пропавшего самолета Ту-154 Минобороны России находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа, сообщает пресс-служба Минобороны России в воскресенье.