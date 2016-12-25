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Предновогодний "подарок" от АТБ

25.12.16 09:13Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Оригинальный предновогодний «подарок» от николаевского «АТБ», что находится поблизости Центрального рынка, получила сегодня студент Екатерина Савенко, которая имела неосторожность положить свои вещи в камеру хранения супермаркета.

Как передает "Николаевская правда", когда Катя положила свою сумку в ячейку №50, закрыла ее на ключ и пошла в магазин, она и предположить не могла, что тем самым передала свое имущество шайке жуликов, работающих на этой торговой точке. В сюжете, зафиксированном камерами видеонаблюдения, видно, что преступник открывает ячейку своим ключом, но лица рассмотреть невозможно. Откуда у воришки ключ, пускай разбираются правоохранительные органы.

Но, например, у нас вызывает неподдельный интерес поведение охранника «АТБ» Александра Романова, который сначала обвинил пострадавшую, дескать, ты сама не закрыла ячейку, потом вообще набросился на 16-летнюю девушку и ее родственников с нецензурной бранью. Думаю, оценить такую «работу» по достоинству должны и его руководители, и другие «компетентные товарищи». На место происшествия прибыла следственно- оперативная группа Заводского райотдела. Проводятся следственные действия. Хотя, смотря правде в глаза, мало шансов его задержать.

Вы скажете, девушку жаль, но это частный случай? А вот и нет, в такую ситуацию может попасть каждый. Поэтому, напоминаем согражданам, что требования оставить вещи – незаконны. В Постановлении Кабмина №833 «Об утверждении порядка осуществления торговой деятельности» говорится, что торговое учреждение обязано обеспечить доступ потребителей к торговым объектам без сдачи на хранение личных вещей, кроме товаров, реализация которых осуществляется в таких торговых объектах.

Однако опять же, есть ли у вас в сумке вещи, которые продают в супермаркете, работники магазина проверить не могут и должны поверить Вам на слово. В статье 12 подпункте 6 Закона Украины «Про охоронну діяльність» сказано, что охранники во время осуществления пропускного режима на объектах охраны проводить осмотр вещей могут только при добровольном согласии хозяина сумки. Кроме того, это касается мест, где есть пропускной режим, к которым супермаркет никак не относится.

Как бы там ни было, осмотр вещей проводится только уполномоченными органами с привлечением свидетелей и понятых. Охранник его проводить права не имеет. Более того, вам могут еще и что-то подкинуть, причем, учитывая «добросовестность» наших охранников, легко. Потом устанете что-либо доказывать. Поэтому, если же охрана требует, например, осмотреть ваши вещи, то сразу вызывайте милицию и пишите заявление.

Случаи, к сожалению, бывают разные, мы каждый день рискуем стать жертвами аферистов. Но, в любом случае, если ваши права нарушены, необходимо не стесняться обращаться в правоохранительные органы, писать жалобы в инспекцию по защите прав потребителей и обращаться в суд.

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Воскресенье, 25.12.2016

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