На Николаевщине осужденный отбыл большую часть наказания и сбежал, увеличив себе срок заключения

Новобугским районным судом поддержана позиция прокуратуры и осужденный признан виновным в том, что самовольно покинул Новобугский исправительный центр № 103.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Досудебным расследованием установлено, что 6 ноября 2016 года осужденный самовольно покинул исправительное учреждение, где отбывал наказание за совершение краж в виде ограничения свободы. Мужчина был осужден в 2013 году на 5 лет 1 месяц лишения свободы.

На следующий день правоохранители задержали беглеца и доставили к месту отбывания наказания. В настоящее время он находится под стражей.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст.390 УК Украины (самовольное оставление места ограничения свободы, совершенное лицом, отбывающим наказание в виде ограничения свободы), и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Этот срок присоединен к неотбытой часть наказания по предыдущему приговору, окончательно назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы.