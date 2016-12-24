В Николаеве горела пятиэтажка: жильцы эвакуированы

На месте пожара спасен мужчина, и выведены на свежий воздух еще 5 жителей пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

Вчера вечером в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Крылова в Николаеве. Спасателей вызвала соседка.

По указанному адресу выехали отделения 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

По прибытию было установлено, что в помещении, где возникло горение, находилась хозяйка, которая, обнаружив пожар, побежала к соседям за помощью. Там женщина и находилась на момент прибытия оперативно-спасательных подразделений.

Проведя разведку, сотрудниками ГСЧС было установлено, что в одной из соседних квартир образовалось плотное задымление, и там находился пожилой мужчина. Хозяин долго отказывался покинуть свой дом, однако спасателям удалось уговорить его выйти из квартиры и спуститься на этаж ниже, куда дым не успел распространиться, и подождать, пока дом проветриться.

Также с верхних этажей спасатели вывели на свежий воздух еще 5 жителей. Учитывая то, что огонь и задымление быстро распространялись, и существовала угроза увеличения площади пожара, было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств. Благодаря своевременно принятым мерам удалось быстро потушить огонь и ликвидировать пожар на площади 25 кв. м.

Для тушения привлекались 5 единиц техники и 18 человек личного состава.

По предварительной информации причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.