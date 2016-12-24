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В России неизвестный ограбил банк на 12 млн рублей

24.12.16 11:45Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

23 декабря в Ростове-на-Дону молодой человек совершил ограбление отделения «Бинбанка», расположенного на улице Добровольского. По некоторым данным, он был в темной одежде и медицинской маске.

Грабитель, которому на вид 25-30 лет, в руке держал пистолет. Угрожая сотрудникам банка, злоумышленник потребовал отдать деньги из кассы. Взяв наличность, грабитель покинул офис банка.

Буквально через несколько минут к месту происшествия прибыли расчеты патрульных, однако схватить преступника им не удалось.

Сейчас правоохранители проводят оперативные мероприятия с целью установление личности грабителя и его задержания. Между тем в ГУ МВД РО не подтвердили информацию о том, что преступник унес с собой 12 млн рублей.

Тем временем в пресс-службе банка сообщили, что никто из сотрудников и посетителей учреждения не пострадал. Также было отмечено, что сумма ущерба для банка незначительна и все средства застрахованы.

Стоит сказать, что за последние полгода это не первое ограбление именно этого отделения БинБанка. Так, в ночь на 22 июля преступники поникли в помещение финансовой организации и забрали деньги. Примечательно, что тогда не сработала сигнализация.

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Суббота, 24.12.2016

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