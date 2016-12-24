В Николаеве 15-летние школьники, угрожая ножом, ограбили ребенка

В Николаеве, в микрорайоне Намыв, два 15-летних подростка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили отобрать телефон и деньги у школьника, угрожая ему ножом

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Об этом сообщает сайт «0512».

Преступление произошло днем 21 декабря. Патрульные получили сообщение, что в микрорайоне Намыв совершено разбойное нападение на 14-летнего школьника. На месте происшествия стало известно, что два подростка, угрожая парню ножом, хотели отнять у него телефон и деньги. Когда тот сказал, что у него нет с собой ничего, то злоумышленники отняли у него только шапку.

— По словам пострадавшего, нападавшие были одеты в синюю и красную куртки. После 40 минут поисков возле магазина «Сильпо» на Намыве патрульные увидели похожих по описанию парней. Когда полицейские подошли к ним для выяснения личностей, один из подростков начал убегать. Но патрульные догнали его и задержали подростков, — пишет издание.

Как позже выяснилось, нападавшим злоумышленникам всего по 15 лет и находились они в состоянии алкогольного опьянения. Кроме шапки пострадавшего патрульные у них также нашли бутылку «Егермейстера», которую они украли в магазине «АТБ». Ножа у них в итоге не оказалось. По словам парней, они просто решили припугнуть школьника. Для выяснения всех обстоятельств происшествия парней доставили в отдел полиции.