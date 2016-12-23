Полицейские задержали николаевца, который воровал номерные знаки с автомобилей

Об этом сообщает Патрульная полиция Николаева

В Николаеве около 2:00 ночи патрульные получили сообщение о похищении номерных знаков из автомобиля, который стоял во дворе на улице Строителей. На месте происшествия, инспекторы увидели, что номера украдены с четырех автомобилей.

"Осматривая прилегающую территорию, стражи порядка зашли в другой двор и увидели, что еще у двух транспортных средств отсутствуют номерные знаки. В этот момент патрульные заметили неизвестного и попросили его подождать, но он сразу начал убегать. Догоняя его, инспекторы заметили, как он бросил на землю пакет. В дальнейшем они догнали его и, вернувшись, нашли пакет в котором оказалось шесть комплектов номерных знаков", - рассказали в пресс-службе Патрульной полиции города.