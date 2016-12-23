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Военная прокуратура Николаевского гарнизона направила в суд обвинительные акты в отношении двух дезертиров

23.12.16 17:39Сколько просмотров этой статьи101Сколько комментариев этой статьи0

Об этом сообщила пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачева

Военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины закончено досудебное расследование и направлено в суд обвинительные акты в отношении бывших военнослужащих ВСУ, которые изменив присяге, перешли на сторону страны-агрессора.

Бывший младший сержант Баранов А. В. и прапорщик Одинцов М. Е., проходя службу в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Автономной республики Крым, во время оккупации полуострова не выполнили приказ о прибытии к новому месту службы и остались на оккупированной территории, тем самым совершив дезертирство, в связи с чем были объявлены в розыск.

Отметим, в марте 2014 года на общем построении личного состава воинской части Баранов А. В. и Одинцов М. Е. отказались выполнять обязанности несения военной службы в Вооруженных силах Украины и заявили о намерении проходить службу в Вооруженных силах Российской Федерации.

В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ в должности механика самолета воинской части и воздушного радиста авиационного звена смешанной авиационной эскадрильи смешанного авиационного полка воинской части ВС РФ.

20.11.2016 сотрудники Службы безопасности Украины, выполняя поручение военной прокуратуры, в полном соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства задержали Баранова А. В. и Одинцова М. Е. на территории Украины.

Задержанным лицам военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 408 (дезертирство) УК Украины, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Теперь дальнейшую судьбу дезертиров и предателей будет решать суд.

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Суббота, 24.12.2016

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