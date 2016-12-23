К жителю Николаева ворвались неизвестные, избили его и ушли, ничего не взяв

Полиция устанавливает личности нападавших

Вчера поздним вечером в полицию Центрального района г. Николаева поступило сообщение от 46-летнего местного жителя о совершении в отношении него преступления.

По словам заявителя, за 15 минут до его звонка в полицию, в его частный дом по ул. Иванова ворвались двое неизвестных мужчин в серых куртках, лица которых были закрыты черными масками. Нападавшие несколько раз ударили домовладельца, после чего он потерял сознание. Очнувшись, мужчина позвонил в полицию.

При осмотре места происшествия правоохранители установили, что злоумышленники, незаконно проникнув в жилище и применив насилие, не отняли у пострадавшего ни одной вещи.

Следственным отделением Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.162 УК Украины «Нарушение неприкосновенности жилища», что наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершенного преступления, или обладают информацией, полезной для следствия, сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71,49-87-00,49-87-01, 102.