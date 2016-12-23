В Николаеве орудуют автоворы, а в Южноукраинске крадут люки

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области

В Корабельный отдел полиции ГУ НП в Николаевской области обратился 27-летний местный житель, который сообщил, что 21 декабря 2016 года в период с 13:30 до 18:00 из автомобиля «Москвич», который он оставил возле дома №27 по ул. Самойловича, неизвестные лица похитили магнитолу и автомобильный компрессор.

В ночь с 20 на 21 декабряиз автомобиля «КАМАЗ», который находился возле дома №5 по ул. Центральной в с. Надбугское Николаевского района, похищены две аккумуляторные батареи.

Той же ночью в пгт Кривое Озеро неизвестные похитили четыре аккумуляторные батареи из автомобилей «КАМаЗ», который находился по ул. Мира, и «Вольво», который был припаркован по ул. Мичурина.

О краже люков в полицию Южноукраинска заявил работник коммунального предприятия. В ночь с 20 на 21 декабря неизвестные лица похитили четыре люка, которые находились возле дома №33 по пр. Независимости.

В период с 3:15 по 5:20 21 декабря неизвестные лица, повредив входную дверь, проникли в помещение магазина, расположенного по просп. Богоявленскому, 309/1 в Николаеве и похитили из кассы 2 100 гривен.

Следственными отделениями подразделений начаты уголовные производства по признакам чч.1 и 3 ст.185 УК Украины «Кража», санкции которых предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет. Полицейские устанавливают виновных лиц.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершенных преступлений, или обладают информацией, полезной для следствия, сообщить в территориальные отделы полиции или по телефону «102».