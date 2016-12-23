Верхний банер

В Николаеве орудуют автоворы, а в Южноукраинске крадут люки

23.12.16 13:25Сколько просмотров этой статьи117Сколько комментариев этой статьи0

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области

В Корабельный отдел полиции ГУ НП в Николаевской области обратился 27-летний местный житель, который сообщил, что 21 декабря 2016 года в период с 13:30 до 18:00 из автомобиля «Москвич», который он оставил возле дома №27 по ул. Самойловича, неизвестные лица похитили магнитолу и автомобильный компрессор.

В ночь с 20 на 21 декабряиз автомобиля «КАМАЗ», который находился возле дома №5 по ул. Центральной в с. Надбугское Николаевского района, похищены две аккумуляторные батареи.

Той же ночью в пгт Кривое Озеро неизвестные похитили четыре аккумуляторные батареи из автомобилей «КАМаЗ», который находился по ул. Мира, и «Вольво», который был припаркован по ул. Мичурина.

О краже люков в полицию Южноукраинска заявил работник коммунального предприятия. В ночь с 20 на 21 декабря неизвестные лица похитили четыре люка, которые находились возле дома №33 по пр. Независимости.

В период с 3:15 по 5:20 21 декабря неизвестные лица, повредив входную дверь, проникли в помещение магазина, расположенного по просп. Богоявленскому, 309/1 в Николаеве и похитили из кассы 2 100 гривен.

Следственными отделениями подразделений начаты уголовные производства по признакам чч.1 и 3 ст.185 УК Украины «Кража», санкции которых предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет. Полицейские устанавливают виновных лиц.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершенных преступлений, или обладают информацией, полезной для следствия, сообщить в территориальные отделы полиции или по телефону «102».

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 24.12.2016

Закругление верхнее-левое

17:55В николаевской "Сказке" открыли главную елку Заводского района

17:24В понедельник Савченко представит свою политическую партию

17:12Начальник гороно Николаева Анна Деркач уверила депутатов, что родители несут деньги в школы добровольно (ВИДЕО)

16:48На Николаевщине осужденный отбыл большую часть наказания и сбежал, увеличив себе срок заключения

16:33Новая форма для украинской полиции обойдет в миллиард гривен

16:10В Николаеве "Зоря"-"Машпроект" чествовала лучших работников года

15:50В Дебальцево из-за обстрелов упал купол Александро-Невского храма

15:29В Николаеве горела пятиэтажка: жильцы эвакуированы

15:06Почти 68 тысяч военнослужащих заключили контракт с ВСУ с начала года, - Минобороны

14:51В Николаеве почтили память Чорновола

14:30Ватикан передаст Украине рождественский подарок на 6 млн евро

14:09Школы Николаевщины получат 613 компьютеров

13:45Береза заявил, что не заменит Савченко в ПАСЕ

13:23Николаевские дорожники за полтора месяца не отремонтировали опору с дорожными знаками

13:00Ученые советуют на новогодние праздники забыть о соцсетях

12:47Time опубликовал статью об обвинениях в коррупции в адрес Петра Порошенко

12:30Алиса Вокс презентовала новый клип на песню Скрябина «Ночи»

12:15Молодая британка собирается выйти замуж за робота‍

12:00МБК "Николаев". Календарь. Суперлига. 2017 год

11:45В России неизвестный ограбил банк на 12 млн рублей

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.12.16 18:032450

Е-декларации: проверят директоров школ, нотариусов и глав коммунальных предприятий

10.12.16 18:302550

В Николаевской области разоблачена группа "черных дровосеков"

10.12.16 18:562460

В Интернете появилось видео дома в Ростове, в котором проживает Янукович (ВИДЕО)

10.12.16 19:203230

Трасса “Одесса-Рени” временно перекрыта

Самые читаемые

13.12.16 19:167390

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

21.12.16 16:067030

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

16.12.16 14:325770

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

10.12.16 19:524100

Завтра в Николаеве будет тепло и без осадков

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама