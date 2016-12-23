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С начала года в области на чистую воду вывели 20 коррупционеров

23.12.16 09:36Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

В течении текущего года следователями полиции ГУ ЧП в области начато 29 уголовных производств о коррупционных правонарушениях (за аналогичный период 2015 года - 76), по результатам расследования которых в суд направлено 18 обвинительных актов (2015 - 37) в отношении 20 лиц (2015 - 45)

. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Коррупционные уголовные производства в суд для решения вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности не направлялись (2015 - 10).

По результатам судебного рассмотрения указанных уголовных производств осужден за совершение коррупционных преступлений 15 человек. В законченных процессах выявлено 32 уголовных правонарушения с признаками коррупции, установлен ущерб на сумму 981 тыс. грн., из них в интересах государства и территориальной общины - 956 тыс. грн.

Предъявлено исков на сумму 887 тыс. грн., из них в интересах государства и территориальной общины - 784 тыс. грн., наложен арест на имущество на сумму 595 тыс. грн.

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Пятница, 23.12.2016

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