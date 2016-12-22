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В Николаеве копы вернули предпринимателю похищенные у него новогодние гирлянды

22.12.16 19:18Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Злоумышленник был доставлен в полицию. Следственным отделением начато уголовное производство, полицейские устанавливают причастность вора к совершению других преступлений.

Так, в поле зрения оперуполномоченных криминальной полиции Заводского ОП ГУНП в Николаевской области попал мужчина с большой сумкой в ​​руках. Увидев приближающихся сотрудников полиции, он начал заметно нервничать, чем вызвал у оперативников подозрение.

Подойдя ближе, правоохранители попросили незнакомца сказать, что находится в сумке, а потом и показать ее содержимое. Выяснилось, что рассказ мужчины и то, что находилось внутри, значительно отличалось одно от другого. Вместо того, что «должно было» там быть, в сумке находились новогодние гирлянды на общую сумму 5 000 грн.

Вор признался в совершении преступления и рассказал, где он похитил праздничные аксессуары.

По словам злоумышленника, блуждая рынком, он увидел, как владелец торгового киоска поставил сумку на землю и отвлекся. Этим воспользовался вор, который, решив, что в середине должно быть что-то ценное, схватил ее и скрылся.

Правоохранители изъяли похищенное и вернули владельцу, а вора, 43-летнего ранее судимого за совершение имущественных преступлений жителя Николаева, доставили в Заводский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Следственным отделением Заводского ОП ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.185 УК Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет, сообщили в Заводском отделе полиции ГУ НП Николаевской области.

Досудебное следствие по делу продолжается, мера пресечения избирается.

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Четверг, 22.12.2016

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