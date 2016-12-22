В Николаеве неизвестные взломали резиденцию Святого Николая

В резиденции Святого Николая на Соборной площади неизвестные сорвали замки

Это ЧП произошло практически «под носом у мэрии», сообщила одна из николаевских активисток из команды проекта "До Миколая в Миколаїв".

"А вот и счастье привалило… Пришла открыть домик Святого Николая на радость детишкам, а двери уже открыты настежь и дети гуляют внутри… Замка нет… Конфеты съели…", — написала девушка в соцсети Фейсбук.

По ее словам, преступление совершено было вчера с 11.00 до 14.00. Полиция факт взлома домика зафиксировала, дело теперь в процессе, пишет БлинКом.

"Неужели кроме команды энтузиастов проекта "До Миколая в Миколаїв" сохранность домика Святого Николая никого не волнует? Сорванный замок, открытая дверь…Где тогда была охрана? Или на площади под носом администрации города можно творить что угодно, потому что полиция не охраняет?! Если так, то недолго ждать и более серьезных правонарушений", — добавила девушка с возмущением.