В Иркутске жертвами настойки боярышника уже стал 71 человек

Число жертв отравления поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" в Иркутске достигло 71 человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Тех, кто был доставлен в бюро судебной медицинской экспертизы - 31, тех, кто скончался в больницах - 40, итого - 71. Сейчас в больницах находятся 36 человек", - сказали в ведомстве. Там добавили, что из 117 пострадавших от отравления пять человек к настоящему времени выписаны и столько же были доставлены в больницы, но отказались от медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области от отравления суррогатными спиртсодержащими жидкостями, в том числе парфюмерным концентратом "Боярышник", с 17 по 21 декабря погибли более 60 и пострадали более 100 человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов.