В Италии герцог Андреа Одескальки арестован за выращивание в своем замке конопли

В Италии полиция арестовала по обвинению в выращивании конопли 33-летнего герцога Андреа Одескальки, сообщает Il Mattino.

Полицейский обнаружили, что на территории своего замка в городе Санта-Маринелла (регион Лацио) герцог выращивал 35 кустов конопли. Растения уже достигали в высоту одного метра. Также при обыске в карманах и одежде герцога было найдено 114 граммов марихуаны и 7 граммов гашиша.

До суда Андреа Одескальки помещен под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в хранении и изготовлении наркотических веществ с целью их сбыта.

Следует отметить, что род Одельскальки прослеживается до XIII века. Из него вышли несколько кардиналов и один Папа Римский, который взошел на престол в 1676 году. Замок, в котором проживает ныне арестованный герцог, был построен XVI веке. Долгое время он был частью оборонительных сооружений Рима. Семья Одельскальки владеет им с 1887 года.