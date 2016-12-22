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В Италии герцог Андреа Одескальки арестован за выращивание в своем замке конопли

22.12.16 14:45Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

В Италии полиция арестовала по обвинению в выращивании конопли 33-летнего герцога Андреа Одескальки, сообщает Il Mattino.

Полицейский обнаружили, что на территории своего замка в городе Санта-Маринелла (регион Лацио) герцог выращивал 35 кустов конопли. Растения уже достигали в высоту одного метра. Также при обыске в карманах и одежде герцога было найдено 114 граммов марихуаны и 7 граммов гашиша.

До суда Андреа Одескальки помещен под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в хранении и изготовлении наркотических веществ с целью их сбыта.

Следует отметить, что род Одельскальки прослеживается до XIII века. Из него вышли несколько кардиналов и один Папа Римский, который взошел на престол в 1676 году. Замок, в котором проживает ныне арестованный герцог, был построен XVI веке. Долгое время он был частью оборонительных сооружений Рима. Семья Одельскальки владеет им с 1887 года.

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Четверг, 22.12.2016

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