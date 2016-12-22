Перестрелка в Княжичах: Луценко назвал 17 подозреваемых

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что 17 служебных лиц подозреваются в разного рода преступлениях, из-за событий в Княжичах.

Об этом Луценко заявил на совещании в комитете Верховной Рады.

— Органами досудебного расследования проверяется возможная причастность работников Броварского отделении полиции, а именно Белогубы, Гаценко, Кондратева, Сулгия, Чернявского, работников отдела управления КОРД в городе Киеве Валецкого, Корты, работников подразделения полиции особого назначения в городе Киеве Шостеля, руководителей полиции Шевченковского управления в Киеве Радченко, Мариновского, Беленького, начальника Шевченковского управления в городе Киеве Приступы, руководителей главного управления Нацполиции в городе Киеве Куряты, Мелихова, Иващенко, Стрижака, заместителя начальника главы Национальной полиции Украины, начальника главного управления Нацполиции в городе Киеве Крищенко, — сказал Луценко.

Также Генпрокурор отметил, что КОРД получил устный приказ об освобождении задержанных разведчиков. Его отдал замначальник Шевченковского управления полиции Мариновский. По его мнению, именно этот приказ привел к трагедии.

Луценко подчеркнул, что расследование проводит Генпрокуратура. Установлено, что все участники событий были трезвыми. Спустя, приблизительно, месяц можно будет точно сказать про обстоятельства трагедии.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины получила полное видео перестрелки в Княжичах, в результате которой погибли полицейские.