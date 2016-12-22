В Николаеве судью подозревают во взяточничестве

Следователями прокуратуры Николаевской области вручено подозрение судье за получение неправомерной выгоды

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

По поручению заместителя Генерального прокурора Украины следователями прокуратуры Николаевской области вручено извещение о подозрении судье Ленинского районного суда г. Николаева в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Установлено, что еще в апреле 2012 года судья при посредничестве адвоката получил неправомерную выгоду в размере 600 долларов США и 1 500 гривен за вынесение им решения по гражданскому делу в пользу заявителей.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.