Экс-замглавы «Нафтогаза» застрелился во время задержания

Экс-замглавы правления НАК «Нафтогаз Украина» Геннадий Юрьев покончил жизнь самоубийством

Юрьев застрелился во время операции СБУ и военной прокуратуры. Целю операции являлось задержание четырех участников «дела братьев Кацуб».

По информации издания, самоубийство Юрьева произошло в одном из частных домов в Винницкой области.

СБУшники зашли во двор частного дома, в котором предположительно находился Юрьев, после чего услышали выстрел. Затем, группа захвата взломала двери, возле пульта видеонаблюдения было обнаружено тело мужчины, предположительно, Геннадия Юрьева. Рядом лежал охотничий карабин.

Как известно, братья Кацубы подозреваются Генпрокуратурой в хищении денежных средств из «Нафтогаза» в особо крупных размерах. Согласно данным следствия, Геннадий Юрьев был одним из доверенных лиц Кацуб.

В конце сентября он был объявлен в розыск.