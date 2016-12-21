Полиция разыскала грабителя, отбиравшего сумки у женщин на вокзалах Вознесенска

На «счету» преступника два ограбления. Ему объявлено о подозрении, и решается вопрос об избрании меры пресечения

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В июле мужчина выхватил из рук 36-летней жительницы Киева сумку с мобильным телефоном и документами. Потерпевшая возвращалась с отдыха и во время остановки автобуса вышла из салона на улицу. В это время злоумышленник отобрал у нее сумку и убежал.

А в августе грабитель вновь совершил преступление. На этот раз его внимание привлекла дорожная сумка 54-летней жительницы пгт Братское. Злоумышленник на глазах хозяйки багажа схватил ее имущество и скрылся. В сумке пострадавшая везла личные вещи, документы и мобильный телефон.

Вознесенские оперативники установили личность грабителя и его местонахождение. 34-летний ранее судимый мужчина уже успел сбыть чужое имущество, но полицейские изъяли один из похищенных мобильных телефонов.

Следственным отделением Вознесенского отдела полиции ГУНП в Николаевской области проводится расследование уголовных производств, начатых по признакам ч.2 ст.186 УК Украины «Грабеж», что наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.