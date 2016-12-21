На Николаевщине пенсионер, заподозрив жену в измене, угрожал ей ружьем

Полицейские изъяли у мужчины оружие. В отношении него решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения.

В Витовское отделение полиции поступило сообщение о том, что в одном из сел района местный житель по неизвестным причинам открыл стрельбу на улице.

Выяснилось, что 58-летний домовладелец, не застав жены дома и не сумев дозвониться ей на мобильный, решил, что его любимая ему изменяет. Поэтому, когда 50-летняя женщина вернулась домой, то хозяин встретил ее с ружьем в руках, предварительно испытав оружие в действии на улице.

Правоохранители изъяли у злоумышленника незарегистрированное охотничье ружье, которое направили на исследование, сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Следственным отделением Витовского отделения Корабельного ОП ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.129 УК Украины «Угроза убийством», что наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.