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В Очаковском районе Николаевщины ссора между охранниками закончилась поножовщиной

21.12.16 10:50Сколько просмотров этой статьи102Сколько комментариев этой статьи0

Очаковские полицейские получили сообщение из больницы о госпитализации в медицинское учреждение 33-летнего мужчину с ножевым ранением. Выяснилось, что пострадавшего на такси привез его товарищ, который обоснованно подозревается в нанесении телесных повреждений.

Конфликт между гражданами произошел на одной из баз отдыха Очаковского района.

Мужчины работают охранниками, и в этот день пострадавший пришел к своему 41-летнему знакомому на соседнюю базу. Там уже было организовано застолье: «хозяин» праздновал вместе со своим товарищем какое-то событие. Пострадавший присоединился к компании, но впоследствии, вспомнив давнюю обиду, 41-летний мужчина начал высказывать претензии гостю и во время возникшей ссоры неожиданно схватил со стола нож и ударил им оппонента.

Конфликт прекратил присутствующий третий участник застолья, после чего раненый пошел к себе в сторожку.

Протрезвев наутро, инициатор ссоры решил навестить знакомого. Застав его окровавленным, мужчина вызвал такси и отвез пострадавшего в больницу.

Оказалось, что злоумышленник уже неоднократно ранее был судим за совершение уголовных преступлений, а с 2010 года находился в розыске кировоградского суда за совершение наркопреступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Преступник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении ч.1 ст.121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Четверг, 22.12.2016

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