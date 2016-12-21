В Николаевской области мужчина в ссоре пытался доказать свою правоту, стреляя по оппоненту

19 декабря ранним утром в Братский отдел полиции ГУ НП в Николаевской области поступило сообщение от 67-летней жительницы одного из сел района о том, что сосед ранил ее сына.

Как выяснилось, 30-летний мужчина, имея разрешение на хранение охотничьего оружия, ночью решил пострелять собак. Услышав выстрелы возле своего дома, 44-летний сын заявительницы вышел из дома и сделал замечание стрелку. В результате между мужчинами завязалась ссора, во время которой «охотник» дважды выстрелил в направлении оппонента.

Орудие преступления - ружье было изъято, а следственным отделением начато уголовное производство в порядке ч.3 ст.15 УК Украины «Покушение на преступление» ч.1 ст.115 УК Украины «Умышленное убийство».

С огнестрельным ранением бедра пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где в течение суток скончался, сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Сейчас следователями событие переквалифицировано на ч.2 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», что наказывается лишением свободы от трех до пяти лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.