В Николаеве погибли учительница с матерью, отравившись угарным газом

Молодая учительница немецкого языка школы №1 имени О. Ольжича не вышла на работу, что вызвало беспокойство ее коллег. Разыскивая женщину, педагоги узнали страшную весть

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Об этом сообщает Корабелов.Инфо.

Как удалось выяснить у сотрудников правоохранительных органов, 19 декабря 2016 г. была констатирована смерть двух женщин, проживавших в частном доме «на объездной» в Корабельном районе Николаева.

По предварительным данным, смерть молодой женщины наступила в результате отравления угарным газом — в доме, когда туда прибыли полицейские, еще чувствовался явный специфический запах.

— Полицейские обнаружили погибшую в ванной комнате, а ее мать — возле дверей в ванную. Она успела набрать номер скорой помощи, но вскоре и сама скончалась (врачи констатировали у нее сердечный приступ), — рассказали в полиции.