Турция заблокировала соцсети после убийства российского посла
|20.12.16 16:12
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19 декабря для многих пользователей в Турции сервисы «Фейсбук», «Твиттер» и «Ютуб» оказались недоступны
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Об этом сообщили представители сервиса TurkeyBlocks, отслеживающего состояние Сети в стране.
По словам экспертов, во время мониторинга сетевой активности были зафиксированы замедления в популярных соцсетях.
Как правило, турецкие власти блокирует доступ к «Фейсбуку» и «Ютубу», когда в стране происходят теракты или другие чрезвычайные происшествия. Так, в ноябре после задержания в Анкаре нескольких лидеров прокурдской партии граждане Турции не могли воспользоваться мессенджерами и войти в соцсети.
Как стало известно, 19 декабря в Анкаре на выставке «От Калининграда до Камчатки» был расстрелян российский посол Андрей Карлов.
Он получил 11 огнестрельных ранений, после чего скончался.