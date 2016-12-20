В РФ врачи психбольницы подрались из-за шарика

В драке участвовали в основном пьяные женщины

В городе Апатиты Мурманской области во время новогоднего корпоратива в кафе работники психиатрической больницы подрались с компанией, отмечавшей день рождения. Причиной конфликта стал шарик, служивший украшением именинницы, сообщает Хибинформбюро.

По словам отмечавших день рождения, врачи "то ли случайно, то ли намеренно" проткнули воздушный шарик. Кроме того, компания из четырех сестер, отмечавших день рождения, была недовольна песнями, которые заказывали врачи психбольницы.

Потасовка началась в здании кафе, но затем переместилась на улицу. В драке участвовали в основном пьяные женщины – пытавшиеся их разнять мужчины были избиты и прекратили настаивать.

Чтобы разнять дерущихся прибыли около 15 сотрудников силовых ведомств. Несмотря на большое число правоохранителей, женщины активно сопротивлялись задержанию.

Одна из четырех сестер, участвовавших в драке, находилась на тот момент в розыске за кражу.