В Харькове при пожаре на заводе погибли два человека

Продолжается ликвидация имеющихся очагов горения.

В Харькове на территории бывшего "Кожзавода" произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Информация о пожаре на территории бывшего "Кожзавод" на улице Шевченко, 327 поступила в 7.57 вторника, 20 декабря, сообщат пресс-служба областного управления ГСЧС.

Пожар охватил складское одноэтажное металлическое здание одного из частных предприятий, в котором хранилась готовая продукция и сырье для изготовления хозяйственных товаров из пластика, резины и других полимеров.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен весь ангар на площади 260 квадратных метров, а его крыша во многих местах была разрушена.

Пожар локализовали в 9.46. Во время проведения работ по разбору конструкций крыши ангара были обнаружены тела двух человек. Сейчас продолжается ликвидация имеющихся очагов горения.