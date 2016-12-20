Грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. Число погибших растет (ВИДЕО)

Число погибших в центре Берлина выросло до 12

ЧП произошло вечером в понедельник, 19 декабря. На толпу посетителей рождественской ярмарки наехал грузовик.

В Берлине провели спецоперацию на месте наезда грузовика на толпу людей. Сообщалось о девяти погибших и 45 пострадавших.

Позже количество погибших в результате наезда грузовика на толпу людей в центре Берлина увеличилось до 12 человек. Об этом сообщается в Twitter полиции немецкой столицы.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня 12 человек лишились жизни на Брайтшайдплатц. 48 находятся в больницах, некоторые из них с серьезными травмами", — говорится в твите.

Водитель попытался скрыться, но был схвачен. Второй человек, который находился в кабине во время наезда, погиб, пишет "Сегодня".

"У грузовика на Брайтшайдплатц были польские номера. В кузове были стальные балки", — говорится в сообщении полиции в аккаунте Twitter.

Задержанный водитель грузовика, по неофициальным данным, мог быть пакистанцем либо афганцем, сообщает издание Tagesspiegel.

По предварительным данным, грузовик мог быть украден в Польше, однако когда именно это произошло, пока неясно. Изначально машина совершала рейс из Италии в Берлин. Перевозчик базируется в Собьемышле, к югу от Щецина.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что задержанный попадал в поле их зрения, но не из-за связей с терроризмом, а после совершения уголовных преступлений небольшой тяжести.

В свою очередь, владелец фуры, которая въехала в толпу людей в Берлине заявил, что водитель не справился с управлением.

По словам владельца польской транспортной компании из Гданьска Ариэля Журавски, за рулем был его двоюродный брат, который хотел остаться в Берлине этой ночью. Мужчина не мог представить, что тот не справится с управлением, поскольку обладает 15-летним стажем вождения.

Вместе с тем, министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что полиции до сих пор неизвестно, связан ли инцидент в Берлине со специально спланированным нападением, или это был несчастный случай, передает Reuters.

По информации немецких СМИ, полиция квалифицировала случившееся как теракт.

Позже террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине. Об этом сообщил The New York Post.