На Миколаївщині зник сирота

З'ясувалося, що хлопець з кінця листопада не відвідує навчання, а за місцем проживання в гуртожитку ліцею такоє відсутній

16 грудня до Єланецького відділення поліції надійшла заява від керівництва навчального закладу про зникнення учня першого курсу, неповнолітнього Валентина Гаєнко. Про це повідомили у поліції.

Зі слів заявника, хлопець, який має статус дитини-сироти, з кінця листопада не відвідує навчання, за місцем проживання в гуртожитку ліцею відсутній та місце його знаходження невідоме.

Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 КК України "Умисне вбивство", встановлюється місцезнаходження безвісно зниклого.

Поліція звертається до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження зниклого, повідомити до Єланецького відділення за адресою: м. Єланець, вул, Аграрна, 14, або за телефонами(05159) 9-14-47, 102.