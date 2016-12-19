В Николаеве сына-убийцу суд приговорил к 8 годам лишения свободы

Коллегия судей Заводского районного суда Николаева в своем приговоре установила, что подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам мужчины, он убил мать, потому что хотел прекратить её страдания и в тот день употребил 400 мг водки. Совершив страшное, сын всячески пытался скрыть след преступления, вплоть до поджога квартиры. В итоге он позвонил в соседскую дверь и сообщил об убийстве.

У мужчины также нашли 45 боевых патронов.

Как отметила дочь убитой, её брат после развода последние два года жил с матерью, которая постоянно переживал по поводу его злоупотребления алкоголем. По её словам, мать находилась на учёте у психиатра в связи с депрессией. Сестра уточнила, что в тот день сын забрал у матери половину пенсии и сказал, что завтра всё будет по-другому.

Суд приговорил убийцу к 8 годам лишения свободы.