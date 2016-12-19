Авиакатастрофа в России: разбился самолет с военными

Более десятка человек получили тяжелые травмы

В Булунском районе Якутии (Россия) рухнул самолет Ил-18, на борту которого находились военнослужащие.

"Самолет Ил-18, вылетевший из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, в понедельник, 19 декабря, потерпел крушение в 27 км от поселка Тикси", – говорится в сообщении.

На борту, предположительно, находились 32 пассажира и семь членов экипажа. В самолете летели офицеры для замены, передает Интерфакс.

Минобороны России сообщило, что в результате падения Ил-18 в Якутии никто не погиб. Все находившиеся на борту 39 человек живы. 16 человек получили тяжелые травмы и были эвакуированы.

"По докладу с места происшествия, самолет совершил аварийную посадку сегодня в 4:45 в 30 километрах от аэродрома Тикси. Самолет выполнял плановый перелет с аэродрома Канск", — заявили в военном ведомстве.

Ранее агентства со ссылкой на источники сообщали, что при катастрофе Ил-18 в районе Тикси могли погибнуть от 27 до 35 человек. Утверждалось, что при падении самолет развалился на три части.