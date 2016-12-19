На Николаевщине сотрудники ветеринарной службы допускали многочисленные нарушения при экспорте рогатого скота за границу, - прокуратура

Следователями прокуратуры Николаевской области сообщено о подозрении ряду должностных лиц ветеринарной службы области по фактам многочисленных нарушений при экспорте рогатого скота за границу.

Об этом сообщаетпресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как уже сообщалось, в августе текущего года работниками прокуратуры и управления защиты экономики Главного управления Нацполиции в Николаевской области разоблачили деятельность организованной преступной группы с транснациональными и коррупционными связями, в которую входил ряд чиновников-«ветеринаров». Деятельность злоумышленников была связана с незаконным перемещением животноводческой продукции через таможенную границу Украины.

Так, сообщается о подозрении руководителям главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области и Управления ветеринарной медицины в Новоодесском районе, которые по предварительному сговору в течение апреля-мая 2015 г. получили от предприятия неправомерную выгоду в размере 1 700 долларов США за оформление и выдачу ветеринарных документов на осуществление экспорта партии крупного рогатого скота в Египет и за непрепятствование такой деятельности (по ч. 3 ст. 368 УК Украины).

О подозрении сообщено и предпринимателю - гражданину Республики Азербайджан, по факту предоставления им неправомерной выгоды указанным лицам (ч.3 ст.369 УК Украины).

Также сообщается о подозрении начальнику Новоодесской лаборатории ветеринарной медицины по факту получения в мае 2015 году от представителя предприятия неправомерной выгоды в размере 3 тысяч гривен за составление и выдачу недостоверных официальных документов, подтверждающих факт идентификации крупного рогатого скота, поставки под контролем должностных лиц управления на карантин животных, проведение их клинического осмотра, необходимых прививок, оформление и выдачу ветеринарных документов для перемещения животных, в том числе за пределы таможенной территории Украины (ч. 1 ст. 369 УК Украины).

В рамках расследования уголовного производства следователями прокуратуры при активном содействии работников управления защиты экономики в Николаевской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины собрана доказательная база, состоящая из более 50 томов. Проведен ряд следственных действий, в том числе обыски, в ходе которых было получено большое количество вещественных доказательств: документов, печатей, которые на данный момент исследуются, и устанавливаются лица, причастные к совершению этих преступлений.

Следует отметить, что указанное уголовное производство является многоэпизодным, и подозрения объявлены только по одному эпизоду, в дальнейшем планируется виновным лицам сообщить о подозрении и по другим фактам.

Расследование продолжается.