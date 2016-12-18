На Киевщине задержали подозреваемого в краже посылок с “Новой почты”

Сотрудники полиции установили личность и задержали вора, который полтора месяца назад в с. Демидов, Вышгородского района, проник в помещение отделения “Новой почты” и вынес оттуда всю оргтехнику, деньги из кассы и 43 посылки.

Подозреваемый сообщил, что одна из посылок пришла ему, но у него не было денег, чтоб заплатить за нее. Тогда он и решил обокрасть отделение “Новой почты”.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Нацполиции Киевской области.

Как рассказали в полиции, 3 ноября 2016 года поступило сообщение от заведующей отделения “Новая Почта”, расположенного в с. Демидов, по поводу кражи посылок.

Неизвестный отжал металлическую решетку и украл из помещения два монитора, планшет, мобильный телефон, около 1 тыс. гривен из кассы и 43 посылки, которые хранились в отделении.

И на днях полиция нашла и задержала подозреваемого в краже. Им оказался местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (ДТП со смертельным исходом) и Вышгородским райсудом в 2013 году был приговорен к 5 годам лишения свободы. В 2014 году мужчина был освобожден Апелляционным судом на основании Закона Украины “Об амнистии”.

Во время проведения санкционированного обыска по месту его проживания правоохранители нашли похищенные вещи. В частности, планшет, два монитора, обувь, одежду, электрический насос и прочее, что было в украденных посылках.

Сам задержанный рассказал, что среди похищенных посылок одна - с зимней обувью, была заказана им. Однако, проиграв деньги на игровых автоматах, и, не имея возможности рассчитаться за нее, он решил украсть посылку, а заодно, чтобы отвести от себя подозрение, "прихватить" еще 42 посылки.

Большинство похищенного имущества подозреваемый уже успел продать неизвестным лицам.

Сейчас мужчина задержан по ст .208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (Кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, причинившая значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.