Контрактник, пропавший без вести 10 дней назад, нашелся в гостинице с любовницей

Пропавший из воинской части контрактник военной службы Украины, который больше недели не выходил на связь с волонтерами и родными, нашелся в одном из местных отелей Хмельницкой области.

Об этом сообщает УНН.

Местонахождение военного установили правоохранители Хмельницкой области после того, как 16 декабря с заявлением об исчезновении военнослужащего-контрактника ВСУ в полицию обратились его родственники, жители Шепетовского района.

Во время досудебного расследования было установлено, что военнослужащий все время находился в одном из местных отелей области. Правоохранители опросили молодую женщину и выяснили, что мужчина посылал родственникам SMS-сообщения с собственного мобильного телефона с требованием заплатить выкуп за якобы его похищение. Девушка также сообщила, что мужчина, которого разыскивают, сел в поезд, направляющийся в Мариуполь. Информация была передана соответствующим службам.

Уже сегодня стало известно, что военнослужащего высадили из поезда на станции Корсунь-Шевченковский Черкасской области сотрудники военной службы правопорядка. Дальнейшее расследование всех фактов и обстоятельств дела будут вести следователи военной прокуратуре.

Добавим, незадолго до того, как связь с военнослужащим была потеряна, контрактник решил перевестись в другую воинскую часть. По информации волонтерки, в предыдущей у молодого человека был конфликт с командиром.