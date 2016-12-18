Перестрелка в Николаеве

В воскресенье, 18 декабря, около шестого часа утра, патрульные получили сообщение о выстрелах во дворе многоэтажки, расположенной неподалеку площади Победы.

Два экипажа патрульных, которые одновременно прибыли на вызов, услышали крики во дворе многоэтажки, а заехав туда, увидели драку с участием шести мужчин. Инспекторы прекратили противоправные действия и задержали всех ее участников. Все задержанные получили телесные повреждения, поэтому стражи порядка вызвали на место происшествия скорую.

"В дальнейшем было установлено, что в развлекательном заведении, расположенном на проспекте Мира, возник конфликт между двумя жителями Ингульского района Николаева и четырьмя жителями Витовского района Николаевской области. Выйдя на улицу, один из николаевцев достал пистолет и сделал около 10 выстрелов в четырех противников. Затем пострадавшим удалось скрыться с места происшествия. Двое николаевцев решили догнать беглецов и, сев в такси, направились на их поиски. Увидев беглецов, они вышли из машины и снова начали стрелять. На этот раз жителям Витовского района удалось выбить у нападавших пистолет, после чего они начали бить своих обидчиков. В этот момент на место происшествия и прибыли патрульные.

Неподалеку от места происшествия инспекторы нашли и предмет, похожий на пистолет", - рассказали в пресс-службе патрульной полиции.