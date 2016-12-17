Зона АТО: Количество обстрелов превысило полсотни

Огонь из тяжелого вооружения велся на всех основных направлениях. На Донбассе вновь увеличилось количество обстрелов.

По данным штаба АТО, противник 52 раза открывал огонь по позициям украинских военных за минувшие сутки.

«На мариупольском направлении из 152-миллиметровой артиллерии обстреливали Талаковку. А из 122-миллиметровой – Широкино, Красногоровку, Лебединское и Водяное. Также Талаковка, Красногоровка, Широкино и Водяное попадали под огонь минометов. По Марьинке, Гнутово, Новотроицком и Водяному боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. По Широкино стреляла БМП противника, а по Красногоровке – снайпер, – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии обстреляли Троицкое и Новозвановку. Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия – Попасную, Новоалександровку, Станицу Луганскую и Нижнетеплое.

На донецком направлении из 122-миллиметровой артиллерии велся огонь по Невельському, а под огонь минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали позиции сил АТО вблизи Авдеевки и Луганского.