В США 368 гимнасток стали объектом сексуальных домогательств
|17.12.16 15:00
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Журналистское расследование в США выявило несколько сот случаев сексуальных преступлений, жертвами которых стали гимнасты
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За последние 20 лет 368 американских спортсменов подверглись насилию. Однако, по мнению журналистов из The Indy Star, это далеко не все случаи.
Дети и подростки становились жертвами сексуальных преступлений не только со стороны тренеров, но, также и владельцев спортивного центра, где тренировались, или других взрослых сотрудников комплекса.
Все эти преступления замалчивались, так как могли привести к серьезным убыткам.
Даже когда становилось известно о сексуальных домогательствах тренеров к спортсменам, им просто разрешалось менять залы и продолжать работать с детьми.
Подобные случаи происходили в штатах по всему США, пишут журналисты.
При этом, системы, позволяющей отслеживать замешанных в педофилии тренеров, до сих пор не существует.