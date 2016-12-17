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В США 368 гимнасток стали объектом сексуальных домогательств‍

17.12.16 15:00Сколько просмотров этой статьи145Сколько комментариев этой статьи0

Журналистское расследование в США выявило несколько сот случаев сексуальных преступлений, жертвами которых стали гимнасты

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За последние 20 лет 368 американских спортсменов подверглись насилию. Однако, по мнению журналистов из The Indy Star, это далеко не все случаи.

Дети и подростки становились жертвами сексуальных преступлений не только со стороны тренеров, но, также и владельцев спортивного центра, где тренировались, или других взрослых сотрудников комплекса.

Все эти преступления замалчивались, так как могли привести к серьезным убыткам.

Даже когда становилось известно о сексуальных домогательствах тренеров к спортсменам, им просто разрешалось менять залы и продолжать работать с детьми.

Подобные случаи происходили в штатах по всему США, пишут журналисты.

При этом, системы, позволяющей отслеживать замешанных в педофилии тренеров, до сих пор не существует.

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