В США 368 гимнасток стали объектом сексуальных домогательств‍

Журналистское расследование в США выявило несколько сот случаев сексуальных преступлений, жертвами которых стали гимнасты

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За последние 20 лет 368 американских спортсменов подверглись насилию. Однако, по мнению журналистов из The Indy Star, это далеко не все случаи.

Дети и подростки становились жертвами сексуальных преступлений не только со стороны тренеров, но, также и владельцев спортивного центра, где тренировались, или других взрослых сотрудников комплекса.

Все эти преступления замалчивались, так как могли привести к серьезным убыткам.

Даже когда становилось известно о сексуальных домогательствах тренеров к спортсменам, им просто разрешалось менять залы и продолжать работать с детьми.

Подобные случаи происходили в штатах по всему США, пишут журналисты.

При этом, системы, позволяющей отслеживать замешанных в педофилии тренеров, до сих пор не существует.