Николаевский насильник получил срок

В Николаеве насильника-разбойника суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы

Николаевской местной прокуратурой № 1 поддержано государственное обвинение в уголовном производстве по 36-летнему мужчине без определенного места жительства, который в июле 2016 года в сквере «Лески», что в Заводском районе Николаева, напал на женщину и изнасиловал ее.

После изнасилования преступник обокрал потерпевшую, забрав у нее украшения, деньги и другие ценные вещи, и скрылся с места преступления .

Правоохранителями был проведен ряд необходимых следственных и оперативных действий, которые позволили задержать злоумышленника буквально через трое суток.

В ходе судебного разбирательства государственным обвинителем полностью доказана вина подсудимого в совершении данных преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Приговором Заводского районного суда г. Николаева преступник признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.152 и ч. 1 ст. 187 УК Украины (изнасилование, разбой). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 6 месяцев.