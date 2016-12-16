В Николаеве бомжи не поделили мобильный телефон, один оказался в больнице

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области

В Ингульский отдел полиции ГУ НП в Николаевской области поступило сообщение из больницы о том, что с колото-резаной раной грудной клетки в медицинское учреждение доставлен 43-летний мужчина без определенного места жительства.

Со слов потерпевшего правоохранителям стало известно, что телесные повреждения он получил около Дома быта "Юбилейный" по просп. Мира во время конфликта с другим бездомным, который произошел из-за мобильного телефона. Мужчины не могли поделить средство связи, поэтому ссора закончилась ножевым ранением.

Следователи начали уголовное производство по признакам ч.1 ст.122 УК Украины «Умышленное средней тяжести телесное повреждение», что предусматривает наказание от исправительных работ до лишения свободы на срок до трех лет.

Правоохранители установили злоумышленника. У 49-летнего мужчины было изъято орудие преступления - нож, который направлен на экспертизу. А потерпевший, общаясь с полицейскими, заявил о том, что не имеет претензий к своему знакомому.

Продолжаются следственные мероприятия.