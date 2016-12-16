В Николаеве полиция закрыла очередное игорное заведение (ВИДЕО)

Управление защиты экономики в Николаевской области ДЗЭ Национальной полиции Украины проводят усиленные меры по противодействию игорному бизнесу на территории области. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 14 декабря 2016 року в ходе мониторинга Интернет-сети, сотрудниками УЗЭ в Николаевской области было получена информация об оказании услуг в сфере игорного бизнеса на просп. Богоявленском, что в Корабельном районе областного центра.

С целью оперативного реагирования и пресечения незаконной деятельности игорного заведения на место прибыли полицейские УЗЭ и Корабельного отдела полиции ГУ НП в Николаевской области.

При осмотре нежилого помещения было установлено, что, действительно, по указанному адресу работает заведение, деятельность которого связана с организацией, проведением и предоставлением возможности доступа к азартным играм на компьютерных симуляторах.

В ходе осмотра правоохранителями было изъято 12 системных блоков и 12 мониторов к ним, флэш-носители, роутеры, мобильные телефоны, черновые записи и денежные средства на сумму более 13 500 грн.

Правоохранители опросили и составили административные протоколы в отношении игроков, которые на момент осмотра находились в игорном заведении, в порядке ст.181 КУоАП «Азартные игры, гадание в общественных местах».

По факту предоставления услуг в сфере игорного бизнеса следственным отделением Корабельного отдела полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.203-2 УК Украины «Занятие игорным бизнесом», санкция которой предусматривает штраф от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Работниками Управления защиты экономики в Николаевской области проводятся мероприятия по установлению круга лиц, причастных к организации игорного бизнеса и дополнительных адресов указанной сети заведений. Решается вопрос о направлении изъятой техники на экспертизу.